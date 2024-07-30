В Житомире в первом семестре этого учебного года дети будут учиться в школе шесть дней в неделю, вместо привычных пяти. Об этом заявил городской голова города Сергей Сухомлин, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Сухомлин пояснил, что сейчас готовят решение о шестидневном обучении, ведь в случае длительных обесточиваний зимой это позволит продлить каникулы, избежав перехода на онлайн-обучение.

Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой. Если возникнет критическая ситуация и будут продолжаться масштабные обесточивания, мы сможем продлить каникулы на месяц или полтора, или на две недели, например - объясняет городской голова Житомира.

Попереду навчальний рік: Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів

По его словам, сейчас продолжаются консультации со школами, после чего обнародуют решение о шестидневном обучении.

Напомним,

Министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона заявил, что украинские школьники отстают от образовательной программы минимум на два года.