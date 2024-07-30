В Житомире планируют ввести шестидневное обучение в первом семестре. Это позволит создать запас дней на случай длительных обесточиваний зимой и избежать онлайн-обучения.
В Житомире в первом семестре этого учебного года дети будут учиться в школе шесть дней в неделю, вместо привычных пяти. Об этом заявил городской голова города Сергей Сухомлин, передает Суспільне, пишет УНН.
Детали
Сухомлин пояснил, что сейчас готовят решение о шестидневном обучении, ведь в случае длительных обесточиваний зимой это позволит продлить каникулы, избежав перехода на онлайн-обучение.
Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой. Если возникнет критическая ситуация и будут продолжаться масштабные обесточивания, мы сможем продлить каникулы на месяц или полтора, или на две недели, например
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По его словам, сейчас продолжаются консультации со школами, после чего обнародуют решение о шестидневном обучении.
Напомним,
Министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире национального телемарафона заявил, что украинские школьники отстают от образовательной программы минимум на два года.