Впереди учебный год и приоритет - нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям. Есть поручение правительству Украины ускориться с помощью в построении укрытий. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Сначала - Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровенская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано - и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений для военных. Очень важных", - сказал Зеленский.

Он отметил, что много энергетических вопросов, а также социальных, образовательных.

"Впереди учебный год, и сейчас приоритет - нормальное, не дистанционное обучение для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям. Есть поручение правительству Украины ускориться с помощью в построении укрытий", - заявил Зеленский.

Українські школярі відстають від освітньої програми на два роки - Лісовий

Также он сообщил, что говорили сегодня и о том, как добавить в частности Волыни больше экономических и транспортных возможностей.

"Регион имеет значительный потенциал, который сейчас еще не реализуется. Это и транзит через границу, и развитие в самой Волынской области. Область и правительство вместе должны подготовить соответствующие шаги, соответствующие решения", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Президент в Ровенской области посетил госпиталь, где помогают украинским воинам.

"Спасибо каждому врачу, каждой нашей медицинской сестре - всем, кто возвращает к жизни наших защитников", - сказал Зеленский.

Дополнение

В июне Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции в размере 2,19 млрд гривен из государственного в местные бюджеты на ремонт и строительство укрытий в школах.

В населенных пунктах Киевской области для обеспечения безопасности детей обустраивают укрытия в 90 школах и садиках.