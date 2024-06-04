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Кабмін виділив 2,19 млрд гривень на ремонт і будівництво укриттів у 50 школах України

Кабмін виділив 2,19 млрд гривень на ремонт і будівництво укриттів у 50 школах України

Київ • УНН

 • 18295 перегляди

Кабінет Міністрів України схвалив розподіл 2,19 млрд грн субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт і будівництво 50 укриттів у школах, в основному в 8 прифронтових і прикордонних з рф регіонах.

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції у розмірі 2,19 млрд гривень з державного до місцевих бюджетів на ремонт і будівництво укриттів у школах. Про це заявили у Міносвіти передає УНН.

Деталі

У МОН пояснюють, що йдеться про заявки відібрані через систему DREAM. Комісія МОН відповідно до критеріїв, визначених постановою КМУ  і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування. 

Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях. Загальна вартість цих проєктів — 2,19 млрд гривень

- пояснюють у Міносвіти. 

Перелік громад та обсяг розподіленої субвенції можна знайти за посиланням.

Регіони цьогоріч отримають на будівництво укриттів у школах 2,5 млрд гривень12.04.24, 12:59 • 88606 переглядiв

Доповнення

Також триває донабір проєктів укриттів від окремих областей. Оприлюднення результатів очікується до 7 червня. 

Окрім цього, відповідно до постанови, громади повинні щомісяця надавати інформацію про використання коштів та завантажувати фотографії об’єктів на платформу DREAM. У МОН пояснили, що завдяки цьому кожен охочий може ознайомитися з проєктами, статусом і кошторисом.

Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів у межах субвенції, мають можливість залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів. Для цього громади мають створити свій профіль в екосистемі DREAM, додати власні проєкти та стежити за оголошеннями про можливість фінансової підтримки

- підсумували у Міністерстві освіти та науки України. 

Нагадаємо

З початку року в Україні було побудовано або обладнано 337 укриттів загальною вартістю 384,8 млн грн. Зокрема 13 нових, 283 капітально відремонтованих, 6 реконструйованих та 27 модульних укриттів в освітніх, медичних, культурних, житлових та адміністративних будівлях.

Володимир Омельченко

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