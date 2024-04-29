Від початку року в Україні було побудовано або облаштовано 337 укриттів - Ткаченко

Від початку року в Україні було побудовано або облаштовано 337 укриттів загальною вартістю 384,8 млн гривень. Укриття з’явилися у закладах освіти, медичних та культурних закладах, а також у житлових будинках та в адмінбудівлях.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає УНН.

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Як повідомив Ткаченко, від початку року в Україні було побудовано/облаштовано 337 укриттів загальною вартістю 384,8 млн гривень. Серед них: 13 укриттів було побудовані з "нуля", у 283 укриттях проведено капітальні ремонти, 6 укриттів було реконструйовано, а також побудовано 27 модульних укриттів.

Укриття зʼявились у 165 закладах освіти, 19 та 12 у медичних та культурних закладах відповідно. Окрім цього, майже за 4 місяці було облаштовано 75 укриттів у житлових будинках та 6 в адмінбудівлях