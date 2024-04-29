С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий - Ткаченко

С начала года в Украине было построено или обустроено 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн гривен. Укрытия появились в учебных заведениях, медицинских и культурных учреждениях, а также в жилых домах и в админзданиях.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Ткаченко, с начала года в Украине было построено/обустроено 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн гривен. Среди них: 13 укрытий были построены с "нуля", в 283 укрытиях проведены капитальные ремонты, 6 укрытий были реконструированы, а также построено 27 модульных укрытий.

Укрытия появились в 165 учебных заведениях, 19 и 12 в медицинских и культурных учреждениях соответственно. Кроме этого, почти за 4 месяца было обустроено 75 укрытий в жилых домах и 6 в админзданиях - добавил Ткаченко.

Он добавил, что сейчас прилагается максимум усилий для безопасности пациентов больниц и детей в школах и садиках.

Напомним,

В Киевской области в Броварском лицее №4 построили современное убежище почти на 300 квадратных метров. Укрытие рассчитано на 250 детей. Всего на Киевщине уже обустроено более 1,2 тысячи убежищ в учебных заведениях.