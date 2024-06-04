Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

Кабинет Министров Украины утвердил распределение субвенции в размере 2,19 млрд гривен из Государственного в местные бюджеты на ремонт и строительство укрытий в школах. Об этом заявили в Минобразования, передает УНН.

Детали

В МОН объясняют, что речь идет о заявках, отобранных через систему DREAM. комиссия МОН в соответствии с критериями, определенными постановлением КМУ и рекомендациями ОВА, отобрала проекты, которые получат финансирование.

Это 50 проектов на ремонт и строительство укрытий преимущественно в 8 прифронтовых и приграничных с Россией областях. Общая стоимость этих проектов - 2,19 млрд гривен - объясняют в Минобразования.

Список сообществ и объем распределенной субвенции можно найти по ссылке.

Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

Дополнение

Также продолжается донабир проектов укрытий от отдельных областей. Обнародование результатов ожидается до 7 июня.

Кроме этого, согласно постановлению, общины должны ежемесячно предоставлять информацию об использовании средств и загружать фотографии объектов на платформу DREAM. В МОН пояснили, что благодаря этому каждый желающий может ознакомиться с проектами, статусом и сметой.

Общины, которые не получили средства на обустройство безопасных образовательных пространств в пределах субвенции, имеют возможность привлечь средства из других источников, например, от международных партнеров. Для этого сообщества должны создать свой профиль в экосистеме DREAM, добавить свои собственные проекты и следить за объявлениями о возможности финансовой поддержки - подытожили в Министерстве образования и науки Украины.

Напомним

С начала года в Украине было построено или оборудовано 337 укрытий общей стоимостью 384,8 млн грн. в том числе 13 новых, 283 капитально отремонтированных, 6 реконструированных и 27 модульных укрытий в образовательных, медицинских, культурных, жилых и административных зданиях.