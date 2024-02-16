Уже в ближайшее время артиллерия от Германии будет на фронте - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за новый оборонный пакет объемом более 1 млрд евро, который будет включать артиллерийские системы, которые уже в ближайшее время будут на фронте. Об этом Президент заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

В частности, это артиллерия - критическая потребность на фронте. А также пушки, которые необходимы именно сейчас, и ПВО - системы, которые так нужны сегодня нашим людям. Олаф, господин канцлер, я очень ценю, что ты не в стороне, как и вся Германия. Уже в ближайшее время эта артиллерия, эта помощь будет на фронте. - сказал Зеленский.

Детали

Во время пресс-конференции, Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на фронте и необходимость обеспечения украинских Сил обороны в актуальных международных обстоятельствах и при превосходстве врага в вооружении.

"Обсудили усиление нашей ПВО: Германия уже стала одним из лидеров такой поддержки, я вам благодарен. Тысячи жизней спасены от российских ударов, но потребность в защите больше, - добавил Президент.

Зеленский и Штайнмайер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Напомним

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.