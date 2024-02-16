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Вже найближчим часом артилерія від Німеччини буде на фронті - Зеленський

Вже найближчим часом артилерія від Німеччини буде на фронті - Зеленський

Київ • УНН

 • 24756 перегляди

Німеччина надасть Україні артилерійські системи та інше озброєння в рамках нового оборонного пакету вартістю 1,1 мільярда доларів, який, за словами президента Зеленського, незабаром буде розгорнуто на фронті.

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за новий оборонний пакет обсягом понад 1 млрд євро, що включатиме артилерійські системи, які вже найближчим часом будуть на фронті. Про це Президент заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає УНН.

Зокрема, це артилерія – критична потреба на фронті. А також гармати, які необхідні саме зараз, і ППО – системи, які так потрібні сьогодні нашим людям. Олафе, пане канцлере, я дуже ціную, що ти не осторонь, як і вся Німеччина. Вже найближчим часом ця артилерія, ця допомога буде на фронті. 

 – сказав Зеленський.

Деталі

Під час пресконференції, Шольц та Зеленський обговорили ситуацію на фронті та необхідність забезпечення українських Сил оборони в актуальних міжнародних обставинах та за переваги ворога в озброєнні.

"Обговорили посилення нашої ППО: Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки, я вам вдячний. Тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба в захисті більша, – додав Президент.

Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України16.02.24, 17:18 • 27147 переглядiв

Нагадаємо

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда євро, включаючи гаубиці, боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети.

Павло Башинський

Павло Башинський

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