Уже открыт к сотрудничеству: Трамп меняет позицию по главе Intel после требования об отставке - FT

На прошлой неделе Трамп потребовал "немедленной" отставки руководителя Intel Лип-Бу Тана, отметив, что последний имеет серьезный конфликт интересов. Но уже в понедельник, в своем сообщении на Truth Social, Трамп отметил, что Тан будет сотрудничать с правительством США в вопросе преодоления убытков в бизнесе микросхем.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Дональд Трамп смягчил свою позицию в отношении главы Intel после требования об отставке.

В понедельник Трамп написал в своем сообщении на Truth Social, что в течение следующей недели Тан будет сотрудничать с министрами торговли и казначейства, чтобы предложить "предложения" относительно того, как правительство может сотрудничать с Intel, поскольку компания сталкивается с убыточным бизнесом по производству чипов.

Контекст

В четверг Трамп написал на Truth Social, что "генеральный директор Intel имеет серьезный конфликт интересов и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет. Спасибо за внимание к этому вопросу!".

Публикация Трампа появилась после того, как сенатор Том Коттон направил письмо президенту Intel Фрэнку Йери, выразив обеспокоенность инвестициями Тана и его связями с компаниями-производителями полупроводников, которые, как сообщается, связаны с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией.

Справка

Экономическое и политическое соперничество между Соединенными Штатами и Китаем все больше сосредоточивается на компьютерных чипах, искусственном интеллекте и других цифровых технологиях. Этот перечень формирует будущие экономики и возможные военные конфликты.

На сегодня известно, ситуация в отношениях между главой Белого дома и гендиректором Intel несколько изменилась.

Трамп сообщил, что в понедельник днем он вместе с министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом встретился с главным исполнительным директором Intel.

Встреча была очень интересной. Его успех и карьерный взлет – это удивительная история. Господин Тан и члены моего кабинета проведут вместе некоторое время и на следующей неделе предоставят мне свои предложения - написал Трамп.

В Intel вышли с заявлением об "откровенном и конструктивном обсуждении обязательства Intel укрепить лидерство США в области технологий и производства".

Мы ценим сильное лидерство президента в продвижении этих критически важных приоритетов и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией в восстановлении этой великой американской компании - добавила пресс-служба компании-производителя полупроводниковых элементов и устройств.

Напомним

Президент США Дональд Трамп планирует кардинально изменить правила игры для технологического рынка: он обещает ввести 100% пошлину на импорт компьютерных чипов, если компании не начнут производить их на американской земле.

