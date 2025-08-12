$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11348 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12073 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10451 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9916 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13159 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18306 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81432 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128443 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179210 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вже відкритий до співпраці: Трамп змінює позицію щодо глави Intel після вимоги про відставку - FT

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Дональд Трамп пом'якшив свою позицію щодо керівника Intel після попередньої вимоги про його відставку. Тепер Тан співпрацюватиме з урядом США для подолання збитків у бізнесі мікросхем.

Вже відкритий до співпраці: Трамп змінює позицію щодо глави Intel після вимоги про відставку - FT

Минулого тижня Трамп зажадав "негайної" відставки керівника Intel Ліп-Бу Тана, зазначивши, що останній має серйозний конфлікт інтересів. Але вже в понеділок, у своєму дописі на Truth Social, Трамп зазначив, що Тан буде співпрацювати з урядом США у питанні подолання збитків в бізнесі мікросхем.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Дональд Трамп пом'якшив свою позицію щодо глави Intel після вимоги про відставку. 

У понеділок Трамп написав у своєму дописі на Truth Social, що протягом наступного тижня Тан співпрацюватиме з міністрами торгівлі та казначейства, щоб запропонувати "пропозиції" щодо того, як уряд може співпрацювати з Intel, оскільки компанія стикається зі збитковим бізнесом з виробництва чіпів.

Контекст

У четвер Трамп написав на Truth Social, що "генеральний директор Intel має серйозний конфлікт інтересів і повинен негайно піти у відставку. Іншого рішення цієї проблеми немає. Дякую за увагу до цього питання!". 

США призупинили експорт комплектуючих для літаків та напівпровідникових технологій до Китаю - New York Times29.05.25, 11:42 • 3418 переглядiв

Публікація Трампа з'явилася після того, як сенатор Том Коттон надіслав листа президенту Intel Френку Єрі, висловивши занепокоєння інвестиціями Тана та його зв'язками з компаніями-виробниками напівпровідників, які, як повідомляється, пов'язані з Комуністичною партією Китаю та Народно-визвольною армією.

Довідка

Економічне та політичне суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм дедалі більше зосереджується на комп'ютерних чіпах, штучному інтелекті та інших цифрових технологіях. Цей перелік формує майбутні економіки та можливі військові конфлікти.

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"02.04.25, 12:50 • 161308 переглядiв

На сьогодні відомо, ситуація у відносинах між очільником Білого дому і гендиректором Intel дещо змінилась. 

Трамп повідомив, що у понеділок вдень ,він разом з міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентомщо зустрівся з головним виконавчим директором Intel.

Зустріч була дуже цікавою. Його успіх і кар'єрний злет – це дивовижна історія. Пан Тан і члени мого кабінету проведуть разом деякий час і наступного тижня нададуть мені свої пропозиції

- написав Трамп.

У Intel вийшли з заявою про "відверте та конструктивне обговорення зобов’язання Intel зміцнити лідерство США в галузі технологій та виробництва".

Ми цінуємо сильне лідерство президента у просуванні цих критично важливих пріоритетів і сподіваємося на тісну співпрацю з ним та його адміністрацією у відновленні цієї великої американської компанії

-  додала пресслужба компанії-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп планує кардинально змінити правила гри для технологічного ринку: він обіцяє запровадити 100% мито на імпорт комп’ютерних чіпів, якщо компанії не почнуть виготовляти їх на американській землі. 

Екс-глава Intel вважає, що обіцяні TSMC $100 млрд не відновлять виробництво мікросхем у США без досліджень та розробок.

Ігор Тележніков

