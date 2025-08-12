Вже відкритий до співпраці: Трамп змінює позицію щодо глави Intel після вимоги про відставку - FT

Минулого тижня Трамп зажадав "негайної" відставки керівника Intel Ліп-Бу Тана, зазначивши, що останній має серйозний конфлікт інтересів. Але вже в понеділок, у своєму дописі на Truth Social, Трамп зазначив, що Тан буде співпрацювати з урядом США у питанні подолання збитків в бізнесі мікросхем.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Дональд Трамп пом'якшив свою позицію щодо глави Intel після вимоги про відставку.

У понеділок Трамп написав у своєму дописі на Truth Social, що протягом наступного тижня Тан співпрацюватиме з міністрами торгівлі та казначейства, щоб запропонувати "пропозиції" щодо того, як уряд може співпрацювати з Intel, оскільки компанія стикається зі збитковим бізнесом з виробництва чіпів.

Контекст

У четвер Трамп написав на Truth Social, що "генеральний директор Intel має серйозний конфлікт інтересів і повинен негайно піти у відставку. Іншого рішення цієї проблеми немає. Дякую за увагу до цього питання!".

Публікація Трампа з'явилася після того, як сенатор Том Коттон надіслав листа президенту Intel Френку Єрі, висловивши занепокоєння інвестиціями Тана та його зв'язками з компаніями-виробниками напівпровідників, які, як повідомляється, пов'язані з Комуністичною партією Китаю та Народно-визвольною армією.

Довідка

Економічне та політичне суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм дедалі більше зосереджується на комп'ютерних чіпах, штучному інтелекті та інших цифрових технологіях. Цей перелік формує майбутні економіки та можливі військові конфлікти.

На сьогодні відомо, ситуація у відносинах між очільником Білого дому і гендиректором Intel дещо змінилась.

Трамп повідомив, що у понеділок вдень ,він разом з міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентомщо зустрівся з головним виконавчим директором Intel.

Зустріч була дуже цікавою. Його успіх і кар'єрний злет – це дивовижна історія. Пан Тан і члени мого кабінету проведуть разом деякий час і наступного тижня нададуть мені свої пропозиції - написав Трамп.

У Intel вийшли з заявою про "відверте та конструктивне обговорення зобов’язання Intel зміцнити лідерство США в галузі технологій та виробництва".

Ми цінуємо сильне лідерство президента у просуванні цих критично важливих пріоритетів і сподіваємося на тісну співпрацю з ним та його адміністрацією у відновленні цієї великої американської компанії - додала пресслужба компанії-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп планує кардинально змінити правила гри для технологічного ринку: він обіцяє запровадити 100% мито на імпорт комп’ютерних чіпів, якщо компанії не почнуть виготовляти їх на американській землі.

