США призупинили експорт комплектуючих для літаків та напівпровідникових технологій до Китаю - New York Times

Президент США Трамп зупинив постачання до Китаю деяких критично важливих продуктів і технологій, що виробляються лише у Сполучених Штатах. Про це пишуть УНН з посиланням на New York Times.

Адміністрація Трампа призупинила продаж деяких критично важливих американських технологій Китаю, зокрема тих, що пов'язані з реактивними двигунами, напівпровідниками, а також деякими хімічними речовинами та машинами.

Цей крок є відповіддю на нещодавні обмеження Китаю на експорт критично важливих мінералів до Сполучених Штатів, рішення Пекіна, яке загрожувало паралізувати ланцюги поставок американських компаній

На думку експерта New York Times Ани Свансон, зростаюче протистояння щодо критично важливих ланцюгів поставок може мати значні наслідки для компаній, які залежать від іноземних технологій, включаючи виробників літаків, роботів, автомобілів та напівпровідників.

Одна людина, знайома з цим питанням, яка відмовилася назвати своє ім'я для обговорення приватних розмов, повідомила, що міністерство торгівлі призупинило дію деяких ліцензій, які дозволяли американським компаніям продавати продукцію та технології китайському державному виробнику аерокосмічної продукції COMAC для використання в його літаках C919