США приостановили экспорт комплектующих для самолетов и полупроводниковых технологий в Китай - New York Times

Президент США Трамп остановил поставки в Китай некоторых критически важных продуктов и технологий, производимых только в Соединенных Штатах. Об этом пишут УНН со ссылкой на New York Times.

Администрация Трампа приостановила продажу некоторых критически важных американских технологий Китаю, в частности тех, которые связаны с реактивными двигателями, полупроводниками, а также некоторыми химическими веществами и машинами.

По мнению эксперта New York Times Аны Свансон, растущее противостояние по критически важным цепям поставок может иметь значительные последствия для компаний, которые зависят от иностранных технологий, включая производителей самолетов, роботов, автомобилей и полупроводников.

Один человек, знакомый с этим вопросом, который отказался назвать свое имя для обсуждения частных разговоров, сообщила, что министерство торговли приостановило действие некоторых лицензий, которые позволяли американским компаниям продавать продукцию и технологии китайскому государственному производителю аэрокосмической продукции COMAC для использования в его самолетах C919