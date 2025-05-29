США приостановили экспорт комплектующих для самолетов и полупроводниковых технологий в Китай - New York Times
Киев • УНН
Администрация Трампа остановила продажу Китаю важных американских технологий, в ответ на ограничение Китаем экспорта критических минералов в США. Это может иметь последствия для многих производителей.
Президент США Трамп остановил поставки в Китай некоторых критически важных продуктов и технологий, производимых только в Соединенных Штатах. Об этом пишут УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
Администрация Трампа приостановила продажу некоторых критически важных американских технологий Китаю, в частности тех, которые связаны с реактивными двигателями, полупроводниками, а также некоторыми химическими веществами и машинами.
Этот шаг является ответом на недавние ограничения Китая на экспорт критически важных минералов в Соединенные Штаты, решение Пекина, которое грозило парализовать цепи поставок американских компаний
По мнению эксперта New York Times Аны Свансон, растущее противостояние по критически важным цепям поставок может иметь значительные последствия для компаний, которые зависят от иностранных технологий, включая производителей самолетов, роботов, автомобилей и полупроводников.
Один человек, знакомый с этим вопросом, который отказался назвать свое имя для обсуждения частных разговоров, сообщила, что министерство торговли приостановило действие некоторых лицензий, которые позволяли американским компаниям продавать продукцию и технологии китайскому государственному производителю аэрокосмической продукции COMAC для использования в его самолетах C919
По данным New York Times, администрация Трампа также, похоже, приостановила экспорт программного обеспечения, которое продают такие компании, как Cadence, Synopsys и Siemens, и которое используется для разработки компьютерных чипов.
Напомним
В этом месяце переговорщики США и Китая договорились о снижении жестких тарифов, которые они вводили друг на друга.