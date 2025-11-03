$42.080.01
17:51
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Уже более 24 тыс. украинцев подали заявления об отсрочке в ЦПАУ: где больше всего

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Более 5 тысяч ЦПАУ по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. За два дня подано 24 тысячи заявлений, больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.

Уже более 24 тыс. украинцев подали заявления об отсрочке в ЦПАУ: где больше всего

Более 5 000 центров предоставления административных услуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. В течение двух рабочих дней в ЦПАУ подали 24 000 заявлений, а больше всего обращений зафиксировали в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

Как отметили в Минцифры, для ускорения приема заявок центры увеличили количество персонала. Среднее время обработки одного заявления — примерно 15 минут.

С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ24.10.25, 18:07 • 3958 просмотров

Добавим

В ведомстве добавили, что ЦПАУ ежедневно обрабатывают 300+ услуг, многие из которых доступны онлайн на портале Дія. Перед походом в центр стоит проверить в Гиде по государственным услугам, доступна ли нужная услуга дистанционно. Прежде чем идти за отсрочкой, необходимо убедиться, можно ли получить ее автоматически и онлайн в Резерв+.

ЦПАУ вместо ТЦК: уже в первый день подано почти 4 000 заявлений01.11.25, 19:34 • 7214 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Ровненская область
Винницкая область
Харьковская область
Украина