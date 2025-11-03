Уже более 24 тыс. украинцев подали заявления об отсрочке в ЦПАУ: где больше всего
Более 5 тысяч ЦПАУ по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. За два дня подано 24 тысячи заявлений, больше всего в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.
Более 5 000 центров предоставления административных услуг по всей Украине начали принимать заявления об отсрочке от мобилизации. В течение двух рабочих дней в ЦПАУ подали 24 000 заявлений, а больше всего обращений зафиксировали в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях, передает УНН со ссылкой на Минцифры.
Как отметили в Минцифры, для ускорения приема заявок центры увеличили количество персонала. Среднее время обработки одного заявления — примерно 15 минут.
В ведомстве добавили, что ЦПАУ ежедневно обрабатывают 300+ услуг, многие из которых доступны онлайн на портале Дія. Перед походом в центр стоит проверить в Гиде по государственным услугам, доступна ли нужная услуга дистанционно. Прежде чем идти за отсрочкой, необходимо убедиться, можно ли получить ее автоматически и онлайн в Резерв+.
