Вже понад 24 тис. українців подали заяви про відстрочку в ЦНАПах: де найбільше

Понад 5 000 центрів з надання адмінпослуг по всій Україні почали приймати заяви про відстрочку від мобілізації. Упродовж двох робочих днів до ЦНАПів подали 24 000 заяв, а найбільше звернень зафіксували у Вінницькій, Рівненській та Харківській областях, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Деталі

Як відзначили у Мінцифри, для прискорення приймання заявок центри збільшили кількість персоналу. Середній час опрацювання однієї заяви — приблизно 15 хвилин.

З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах

Додамо

У відомстві додали, що ЦНАПи щодня опрацьовують 300+ послуг, багато з яких доступні онлайн на порталі Дія. Перед походом до центру варто перевірити в Гіді з державних послуг, чи потрібна послуга доступна дистанційно. Перш ніж йти по відстрочку, необхідно переконатись, чи можна отримати її автоматично та онлайн у Резерв+.

ЦНАП замість ТЦК: вже в перший день подано майже 4 000 заяв