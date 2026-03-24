Уже 9 пострадавших из-за массированной атаки рф на Запорожье
Киев • УНН
россия атаковала город беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены 20 многоэтажек, частные дома и торговый центр.
Число пострадавших в результате массированной атаки рф на Запорожье увеличилось до 9, известно об одном погибшем, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Федорова, "около половины третьего ночи враг начал массированную атаку по Запорожью: сначала - 6 ударных беспилотников, после - 5 баллистических ракет". "Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры", - отметил глава ОВА.
"К сожалению, 1 человек погиб. Искренние соболезнования близким. Девять человек - ранены", - сообщил Федоров.
Как уточнили в Запорожской областной прокуратуре, "в результате обстрела погиб 32-летний мужчина, также известно о 9 раненых".
По словам Федорова, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным областной прокуратуры, повреждены многоэтажки и частные дома, торговый центр, объекты промышленной инфраструктуры и нежилые помещения, изуродованы автомобили.
Повреждены 20 многоэтажных домов, 6 частных домов, магазин, нежилые здания и предприятия. Один из домов - рядом с тем, который был разрушен ранее и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры, указал глава ОВА.
Также он сообщил, что "дым, который могут видеть запорожцы - следствие вражеского удара - горит АЗС".
