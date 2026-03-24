Уже 9 постраждалих через масовану атаку рф на Запоріжжя
Київ • УНН
росія атакувала місто безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок ударів пошкоджено 20 багатоповерхівок, приватні будинки та торговельний центр.
Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки рф на Запоріжжя збільшилася до 9, відомо про одного загиблого, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Федорова, "близько о пів на третю ночі ворог почав масовану атаку по Запоріжжю: спочатку - 6-ть ударних безпілотників, після - 5-ть балістичних ракет". "Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури", - зазначив голова ОВА.
"На жаль, 1 людина загинула. Щирі співчуття близьким. Девʼять людей - поранені", - повідомив Федоров.
Як уточнили в Запорізькій обласній прокуратурі, "внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік, також відомо про 9 поранених".
Зі слів Федорова, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
За даними обласної прокуратури, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, торговельний центр, об'єкти промислової інфраструктури та нежитлові приміщення, понівечено автівки.
Пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, 6 приватних осель, магазин, нежитлові будівлі та підприємства. Один із будинків - поруч із тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований. Люди тільки повернулися у свої квартири, вказав голова ОВА.
Також він повідомив, що "дим, який можуть бачити запоріжці - наслідок ворожого удару - горить АЗС".
