Уже 7 пострадавших от ракетной атаки РФ на Черкассы: показали последствия
Киев • УНН
В результате ракетной атаки российских войск на Черкассы количество пострадавших возросло до 7 человек, среди них ребенок. Медики оказывают необходимую помощь, а все пожары ликвидированы.
Число пострадавших в результате ракетной атаки российских войск на Черкассы людей возросло до 7, среди них - ребенок, сообщили в четверг в Национальной полиции, показав последствия, пишет УНН.
Предварительно, известно о семи пострадавших людях, среди которых один ребенок
Медики, как указано, оказывают необходимую помощь.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что, по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.
Мэр города Анатолий Бондаренко сообщал о повреждении кладбища.
"Кладбище номер 4. (...) российские подонки воюют даже с мертвыми", - указал Бондаренко.
Объемы разрушений уточняются. Развернут оперативный штаб.
Ракетная атака на Черкассы: шестеро пострадавших и пожары24.07.25, 06:12 • 2692 просмотра