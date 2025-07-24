Уже 7 пострадавших от ракетной атаки РФ на Черкассы: показали последствия

Число пострадавших в результате ракетной атаки российских войск на Черкассы людей возросло до 7, среди них - ребенок, сообщили в четверг в Национальной полиции, показав последствия, пишет УНН.

Предварительно, известно о семи пострадавших людях, среди которых один ребенок - сообщили в полиции.

Медики, как указано, оказывают необходимую помощь.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что, по данным спасателей, все пожары уже ликвидированы.

Мэр города Анатолий Бондаренко сообщал о повреждении кладбища.

"Кладбище номер 4. (...) российские подонки воюют даже с мертвыми", - указал Бондаренко.

Объемы разрушений уточняются. Развернут оперативный штаб.

Ракетная атака на Черкассы: шестеро пострадавших и пожары