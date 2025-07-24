Ракетная атака на Черкассы: шестеро пострадавших и пожары
Киев • УНН
В ночь на 24 июля Черкассы подверглись ракетной атаке, в результате которой шесть человек получили травмы. В городе зафиксировано несколько пожаров, все службы работают на местах ударов.
В ночь на четверг, 24 июля, Черкассы подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительным данным, в результате атаки шесть человек получили травмы.
Имеем несколько пожаров по городу. Все службы работают
Ранее об опасности жителей Черкасс предупреждал городской голова Анатолий Бондаренко.
"Черкасчане! Просим закрыть окна, детали позже", - призвал мэр областного центра.
Напомним
В ночь на 12 июля в Черкассах и на окраинах города прозвучали взрывы.
В Черкассах россияне атаковали дроном: есть повреждения и тяжело раненый06.05.25, 12:38 • 7355 просмотров