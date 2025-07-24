Ракетная атака на Черкассы: шестеро пострадавших и пожары

В ночь на четверг, 24 июля, Черкассы подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительным данным, в результате атаки шесть человек получили травмы.

Имеем несколько пожаров по городу. Все службы работают - рассказал Табурец.

Ранее об опасности жителей Черкасс предупреждал городской голова Анатолий Бондаренко.

"Черкасчане! Просим закрыть окна, детали позже", - призвал мэр областного центра.

Напомним

В ночь на 12 июля в Черкассах и на окраинах города прозвучали взрывы.

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