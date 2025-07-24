Ракетна атака на Черкаси: шестеро постраждалих та пожежі

В ніч на четвер, 24 липня, Черкаси зазнали ракетної атаки. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує УНН.

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За його словами, за попередніми даними, внаслідок атаки шестеро людей зазнали травм.

Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють - розповів Табурець.

Раніше про небезпеку мешканців Черкас попереджав міський голова Анатолій Бондаренко.

"Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом", - закликав мер обласного центру.

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У ніч на 12 липня у Черкасах та на околицях міста пролунали вибухи.

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