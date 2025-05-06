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У Черкасах росіяни атакували дроном: є пошкодження і тяжко поранений

Київ • УНН

 • 4654 перегляди

Російський дрон завдав удару по Черкасах, поранивши чоловіка, який у важкому стані. Пошкоджено магазин і приватне підприємство, сапери обстежують територію.

У Черкасах росіяни атакували дроном: є пошкодження і тяжко поранений

Черкаси зазнали атаки російського дрона, є постраждалий, повідомили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець і у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Окупанти знову атакували цивільних. Пошкоджені магазин та приватне підприємство. Поранення отримав чоловік - він у тяжкому стані в лікарні. Медики борються за його життя

- повідомили у ДСНС.

Зі слів Табурця, Черкащина була під ворожим обстрілом від ранку. "По цілях противника працювали сили та засоби ППО. У межах нашої території знищено 10 БпЛА", - вказав голова ОВА.

Табурець уточнив, що чоловіка у Черкасах травмовано "внаслідок падіння ударного дрона".

Сапери, як вказали у ДСНС, обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Над Україною збили 54 зі 136 ворожих дронів06.05.25, 10:52 • 7558 переглядiв

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