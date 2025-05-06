В Черкассах россияне атаковали дроном: есть повреждения и тяжело раненый
Киев • УНН
Российский дрон нанес удар по Черкассам, ранив мужчину, который в тяжелом состоянии. Повреждены магазин и частное предприятие, саперы обследуют территорию.
Черкассы подверглись атаке российского дрона, есть пострадавший, сообщили глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
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По словам Табурца, Черкасская область была под вражеским обстрелом с утра. "По целям противника работали силы и средства ПВО. В пределах нашей территории уничтожено 10 БПЛА", - указал глава ОВА.
Табурец уточнил, что мужчина в Черкассах травмирован "в результате падения ударного дрона".
Саперы, как указали в ГСЧС, обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
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