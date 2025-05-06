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В Черкассах россияне атаковали дроном: есть повреждения и тяжело раненый

Киев • УНН

 • 4048 просмотра

Российский дрон нанес удар по Черкассам, ранив мужчину, который в тяжелом состоянии. Повреждены магазин и частное предприятие, саперы обследуют территорию.

В Черкассах россияне атаковали дроном: есть повреждения и тяжело раненый

Черкассы подверглись атаке российского дрона, есть пострадавший, сообщили глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Оккупанты снова атаковали гражданских. Повреждены магазин и частное предприятие. Ранения получил мужчина - он в тяжелом состоянии в больнице. Медики борются за его жизнь

- сообщили в ГСЧС.

По словам Табурца, Черкасская область была под вражеским обстрелом с утра. "По целям противника работали силы и средства ПВО. В пределах нашей территории уничтожено 10 БПЛА", - указал глава ОВА.

Табурец уточнил, что мужчина в Черкассах травмирован "в результате падения ударного дрона".

Саперы, как указали в ГСЧС, обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Над Украиной сбили 54 из 136 вражеских дронов06.05.25, 10:52 • 7308 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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