Уже 7 постраждалих від ракетної атаки рф на Черкаси: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки російських військ на Черкаси людей зросла до 7, серед них - дитина, повідомили у четвер у Національній поліції, показавши наслідки, пише УНН.

Попередньо, відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина - повідомили в поліції.

Медики, як вказано, надають необхідну допомогу.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що, за даними рятувальників, усі пожежі вже ліквідовані.

Мер міста Анатолій Бондаренко повідомляв про пошкодження цвинтаря.

"Цвинтар номер 4. (...) російські покидьки воюють навіть із мертвими", - вказав Бондаренко.

Обсяги руйнувань уточнюються. Розгорнуто оперативний штаб.

Ракетна атака на Черкаси: шестеро постраждалих та пожежі