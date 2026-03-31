Уже 4 пострадавших из-за удара рф по Полтаве

Число пострадавших в результате атаки рф на Полтаву возросло до 4, погиб один человек, сообщили во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

По данным ГСЧС, в ночь на 31 марта враг атаковал Полтаву.

Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех человек. Среди травмированных – девочка 2018 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте - написал Дякивнич.

По словам главы ОВА, разрушено перекрытие 9 этажа многоквартирного дома, повреждено остекление окон и припаркованные авто.

"Также зафиксировано падение вражеских БПЛА еще на двух локациях. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В этих случаях – обошлось без пострадавших", - добавил он.

