Уже 4 пострадавших из-за удара рф по Полтаве
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф в Полтаве погиб один человек и четверо получили ранения. Разрушен многоэтажный дом и повреждены промышленные объекты.
Число пострадавших в результате атаки рф на Полтаву возросло до 4, погиб один человек, сообщили во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в ночь на 31 марта враг атаковал Полтаву.
Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех человек. Среди травмированных – девочка 2018 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте
По словам главы ОВА, разрушено перекрытие 9 этажа многоквартирного дома, повреждено остекление окон и припаркованные авто.
"Также зафиксировано падение вражеских БПЛА еще на двух локациях. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В этих случаях – обошлось без пострадавших", - добавил он.
