Уже 4 постраждалих через удар рф по Полтаві

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Полтаву зросла до 4, загинула одна людина, повідомили у вівторок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, у ніч на 31 березня ворог атакував Полтаву.

Одна людина загинула,кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці - написав Дяківнич.

Зі слів голови ОВА, зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто.

"Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках – обійшлося без постраждалих", - додав він.

