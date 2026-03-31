Уже 4 постраждалих через удар рф по Полтаві
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф у Полтаві загинула одна людина та четверо отримали поранення. Зруйновано багатоповерхівку та пошкоджено промислові об'єкти.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Полтаву зросла до 4, загинула одна людина, повідомили у вівторок голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
За даними ДСНС, у ніч на 31 березня ворог атакував Полтаву.
Одна людина загинула,кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці
Зі слів голови ОВА, зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто.
"Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках – обійшлося без постраждалих", - додав він.
У Полтавському районі після падіння уламків дрона загинула людина, серед поранених – дитина31.03.26, 00:45 • 4502 перегляди