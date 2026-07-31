Уже 38 пострадавших от ракетной атаки рф во Львове

Во Львове в результате ракетной атаки рф 30 июля известно уже о 38 пострадавших, один человек погиб, разбор завалов продолжается, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

В результате вчерашней ракетной атаки на Львов пострадали 38 человек. К сожалению, погиб 35-летний мужчина - написал Козицкий.

По его словам, разбор завалов продолжается.

Как указали в ГУ ГСЧС в области, по состоянию на 08:30 спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки во Львове.

На месте удара непрерывно продолжается разбор завалов разрушенного пятиэтажного жилого дома. Спасатели демонтируют аварийные конструкции и разбирают обломки, не прекращая работ.

В ходе спасательной операции удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.

Силами ГСЧС разобрано более 500 тонн и вывезено более 100 тонн строительных конструкций.

Напомним

Сообщалось, что во Львове под завалами могут находиться еще два человека после вражеской атаки. Было также известно о 34 пострадавших.