Уже 15 пострадавших от ракетного удара рф по Мукачево: показали последствия

06:16 • 4210 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 10809 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 40491 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 116968 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 58282 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 99834 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 267293 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84930 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78407 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71091 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении 20 августа, 23:57 • 7660 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW 21 августа, 00:59 • 28450 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке 01:48 • 33316 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома 04:21 • 30319 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА 05:21 • 13371 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию 20 августа, 12:11 • 51354 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 116969 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 99835 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров 20 августа, 08:14 • 267293 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 249374 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Джей Ди Вэнс
Элдридж Колби
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Львов
Черное море
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини 20 августа, 12:51 • 31896 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором 20 августа, 12:45 • 29055 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа 20 августа, 11:47 • 30169 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония" 20 августа, 09:18 • 59073 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу 20 августа, 08:11 • 69549 просмотра
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
Таймс

Уже 15 пострадавших от ракетного удара рф по Мукачево: показали последствия

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

В результате атаки на промышленный объект в Мукачево пострадало 15 человек, один из них в тяжелом состоянии. Самому молодому пострадавшему 22 года, самому старшему – 63.

Уже 15 пострадавших от ракетного удара рф по Мукачево: показали последствия

Число пострадавших в результате атаки рф на промышленный объект в Мукачево Закарпатской области возросло до 15, сообщили в Национальной полиции в четверг в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

21 августа около 4:30 утра враг нанес два ракетных удара по промышленному объекту в Мукачево. После удара произошло возгорание предприятия. В настоящее время известно о 15 лицах, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

- сообщили в полиции.

россия атаковала американский завод электроники в Украине - Сибига21.08.25, 09:41 • 912 просмотров

По данным полиции, самой молодой из травмированных - 22 года, самому старшему - 63.

Как сообщили в ГСЧС, в результате ракетных ударов рф по территории одного из промышленных объектов в Мукачево возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс. кв. м. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21.08.25, 07:21 • 30663 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Крылатая ракета
Национальная полиция Украины
Telegram
Закарпатская область
Мукачево