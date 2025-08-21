Уже 15 пострадавших от ракетного удара рф по Мукачево: показали последствия
Киев • УНН
В результате атаки на промышленный объект в Мукачево пострадало 15 человек, один из них в тяжелом состоянии. Самому молодому пострадавшему 22 года, самому старшему – 63.
Число пострадавших в результате атаки рф на промышленный объект в Мукачево Закарпатской области возросло до 15, сообщили в Национальной полиции в четверг в Telegram, показав последствия, пишет УНН.
21 августа около 4:30 утра враг нанес два ракетных удара по промышленному объекту в Мукачево. После удара произошло возгорание предприятия. В настоящее время известно о 15 лицах, травмированных в результате обстрела. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
По данным полиции, самой молодой из травмированных - 22 года, самому старшему - 63.
Как сообщили в ГСЧС, в результате ракетных ударов рф по территории одного из промышленных объектов в Мукачево возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс. кв. м. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.
