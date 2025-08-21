Уже 15 постраждалих від ракетного удару рф по Мукачеву: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на промисловий об’єкт у Мукачеві у Закарпатській області зросла до 15, повідомили у Національній поліції у четвер у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

21 серпня близько 4:30 ранку ворог завдав два ракетні удари по промисловому об’єкту у Мукачеві. Після удару відбулося займання підприємства. Наразі відомо про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані