Уже 15 постраждалих від ракетного удару рф по Мукачеву: показали наслідки

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 10826 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 40504 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 116988 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 58291 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 99842 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 267300 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84930 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78407 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 71091 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 7656 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 28447 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 33314 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 30316 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 13370 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 51329 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 116911 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 99800 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 267264 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 249351 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 31887 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 29043 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 30157 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 59061 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 69537 перегляди
Уже 15 постраждалих від ракетного удару рф по Мукачеву: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

Внаслідок атаки на промисловий об'єкт у Мукачеві постраждало 15 осіб, один з них у тяжкому стані. Наймолодшому потерпілому 22 роки, найстаршому – 63.

Уже 15 постраждалих від ракетного удару рф по Мукачеву: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на промисловий об’єкт у Мукачеві у Закарпатській області зросла до 15, повідомили у Національній поліції у четвер у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

21 серпня близько 4:30 ранку ворог завдав два ракетні удари по промисловому об’єкту у Мукачеві. Після удару відбулося займання підприємства. Наразі відомо про 15 осіб, травмованих внаслідок обстрілу. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані

- повідомили у поліції.

росія атакувала американський завод електроніки в Україні - Сибіга21.08.25, 09:41 • 894 перегляди

За даними поліції, наймолодшій із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ракетних ударів рф по території одного з промислових об’єктів у Мукачево виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис. кв. м. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21.08.25, 07:21 • 30582 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Крилата ракета
Національна поліція України
Telegram
Закарпатська область
Мукачево