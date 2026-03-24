Уже 13 пострадавших из-за российской атаки на Днепр, среди них – трое детей
Киев • УНН
В результате атаки рф на жилой дом ранены 13 человек, среди которых трое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, дети лечатся амбулаторно.
В Днепре в результате атаки рф на многоэтажку пострадали уже 13 человек, среди них - 3 детей, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram, пишет УНН.
По его словам, трое из всех пострадавших - госпитализированы. Он сообщал, что двое - "тяжелые".
Что касается детей, по данным главы ОВА, помощь медиков понадобилась 12-летней девочке, и сейчас она и 1,5-летний мальчик уже на амбулаторном лечении. Также медики оказали помощь еще одной девочке – 9 лет. Лечиться она будет также амбулаторно.
