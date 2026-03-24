Уже 13 постраждалих через російську атаку на Дніпро, серед них - троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на житловий будинок поранено 13 людей, серед яких троє дітей. Двоє дорослих перебувають у тяжкому стані, діти лікуються амбулаторно.
У Дніпрі внаслідок атаки рф на багатоповерхівку постраждали вже 13 людей, серед них - 3 дітей, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
З його слів, троє з усіх постраждалих - госпіталізовані. Він повідомляв, що двоє - "тяжкі".
Щодо дітей, за даними голови ОВА, допомога медиків знадобилася 12-річній дівчинці, і зараз вона та 1,5-річний хлопчик уже на амбулаторному лікуванні. Також медики надали допомогу ще одній дівчинці – 9 років. Лікуватися вона буде також амбулаторно.
