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Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:12  •  55876 просмотра

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По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, повышение налогов для предпринимателей заставит некоторых из них работать в тени и потенциально эмигрировать.

Увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей приведет к тому, что они начнут работать в тени, а некоторые вообще могут иммигрировать из Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Накануне глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, Кабинет министров Украины готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП. Таким образом, по его словам, планируется увеличить доходы бюджета на 44 млрд грн.

"Любое увеличение налогов сейчас, и военных сборов очень удивляет общество. Потому что не сокращая государственные расходы, не борясь реально с коррупцией - 30% просто денег идут в коррупционные схемы - требовать у общества, предпринимателей, которые и так под давлением еще увеличения... Ну то есть, власть дает сигнал  - мы продолжаем шиковать, ездить на иномарках и получать огромные зарплаты, продолжаем воровать деньги, а вы нас, пожалуйста, обеспечьте, потому что у нас война. Поэтому то что они добьются - это больше теневой экономики, люди будут уходить в тень, и те, кто решил продолжать работать в Украине - будут принимать решение об иммиграции", - отметил Гайдай.

ФЛП определились: наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства в Украине оказывает Даниил Гетманцев 20 декабря 2023, 17:09 • 35061 просмотр

По его словам, подход к налогообложению в Украине должен быть радикально другим.

"Я бы делал радикальные изменения в налоговом законодательстве, я снял бы все налоги с предприятий, завалил бы их военными заказами, они бы обеспечивали нашу армию, а я бы превратил все население в налогоплательщиков. Таким образом население понимало бы, что все, кто много зарабатывает или нет, платит налоги, и это идет на войну прозрачно", - предложил Гайдай.

Параллельно он предлагает сокращение количества министерств, расходов на власть, сокращение количества силовиков, которые сейчас не воюют. По его мнению, в таких условиях предпринимательство в Украине будет расти,  будут увеличиваться зарплаты, и это приведет к экономическому росту. 

Напомним

Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что цель Гетманцева - дожать бизнес, и ему не важно, какие последствия будут для государства. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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