Збільшення податкового навантаження на ФОП змусить їх піти в тінь – експерт

Збільшення податкового навантаження на підприємців призведе до того, що вони почнуть працювати в тіні, а деякі взагалі можуть іммігрувати з України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

Напередодні голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев заявив, Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів. Таким чином, за його словами, планується збільшити доходи бюджету на 44 млрд грн.

"Будь-яке збільшення податків зараз, і військових зборів дуже дивує суспільство. Тому що не скорочуючи державні витрати, не борючись реально з корупцією - 30% просто грошей ідуть в корупційні схеми – вимагати у суспільства, підприємців, які і так під тиском ще збільшення… Ну тобто, влада дає сигнал - ми продовжуємо шикувати, їздити на іномарках і отримувати величезні зарплати, продовжуємо красти гроші, а ви нас, будь ласка, забезпечте, бо у нас війна. Тому те що вони доб’ються – це більше тіньової економіки, люди будуть іти в тінь, і ті, хто вирішив продовжувати працювати в Україні – будуть приймати рішення про імміграцію", - зазначив Гайдай.

ФОПи визначились: найбільш негативний вплив на розвиток підприємництва в Україні чинить Данило Гетманцев

За його словами, підхід до оподаткування в Україні повинен бути радикально іншим.

"Я б робив радикальні зміни в податковому законодавстві, я зняв би всі податки з підприємств, завалив би їх військовими замовленнями, вони б забезпечували нашу армію, а я б перетворив все населення в платників податків. Таким чином населення розуміло б, що всі, хто багато заробляє чи ні, платить податки, і це йде на війну прозоро", - запропонував Гайдай.

Паралельно він пропонує скорочення кількості міністерств, витрат на владу, скорочення кількості силовиків, які наразі не воюють. На його думку, в таких умовах підприємництво в Україні буде рости, збільшуватимуться зарплати, й це призведе до економічного росту.

Нагадаємо

Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше заявила, що ціль Гетманцева - дотиснути бізнес, і йому не важливо, які наслідки будуть для держави.