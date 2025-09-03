$41.360.01
14:02
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Погода
+25°
1.8м/с
43%
751мм
Утечка нефтепродуктов в Черное море: в Госэкоинспекции предупредили, какие регионы под угрозой

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Возле новороссийска зафиксирована утечка 10 тонн нефтепродуктов в Черное море. Загрязнение может распространиться на Одесскую и Херсонскую области Украины.

Утечка нефтепродуктов в Черное море: в Госэкоинспекции предупредили, какие регионы под угрозой

Возле порта российского города новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов массой не менее 10 тонн, которые попали в Черное море. Загрязнение может распространиться на украинское побережье, включая Одесскую и Херсонскую области, сообщили в Государственной экологической инспекции Украины, пишет УНН.

Из средств массовой информации стало известно, что 29 августа 2025 года во время проведения погрузочной операции с танкером в порту города новороссийска рф зафиксирована утечка нефтепродуктов, не менее 10 тонн нефтепродуктов попали в Черное море в результате утечки. Общая площадь пятна составляет около 350 км2 и движется в направлении оккупированного Крыма. Загрязнение акватории Черного моря может распространиться на украинское побережье, включая Одесскую и Херсонскую области

- сообщили в Госэкоинспекции.

По поручению заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоря Зубовича Госэкоинспекцией с целью также принимаются меры по обеспечению принятия превентивных действий реагирования, направленных на предотвращение вероятного загрязнения морской среды и водоохранной зоны и гибели водных биоресурсов.

Также проводятся наблюдения в зоне вероятного загрязнения морской среды и водоохранной зоны в пределах подконтрольных территорий.

Кроме того, сейчас происходит планирование мероприятий с целью локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья Черного моря на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Дополнение

Военно-морские Силы Украины подтвердили разлив нефтепродуктов в Черном море в зоне ответственности рф. Российские источники сообщают об утечке более 10 тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. км возле Новороссийска.

Павел Зинченко

Новости МираПогода и окружающая среда
Николаевская область
Одесская область
Военно-морские силы Украины
Херсонская область
Черное море
Крым
Украина