Утечка нефтепродуктов в Черное море: в Госэкоинспекции предупредили, какие регионы под угрозой

Возле порта российского города новороссийск была зафиксирована утечка нефтепродуктов массой не менее 10 тонн, которые попали в Черное море. Загрязнение может распространиться на украинское побережье, включая Одесскую и Херсонскую области, сообщили в Государственной экологической инспекции Украины, пишет УНН.

Из средств массовой информации стало известно, что 29 августа 2025 года во время проведения погрузочной операции с танкером в порту города новороссийска рф зафиксирована утечка нефтепродуктов, не менее 10 тонн нефтепродуктов попали в Черное море в результате утечки. Общая площадь пятна составляет около 350 км2 и движется в направлении оккупированного Крыма. Загрязнение акватории Черного моря может распространиться на украинское побережье, включая Одесскую и Херсонскую области - сообщили в Госэкоинспекции.

По поручению заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоря Зубовича Госэкоинспекцией с целью также принимаются меры по обеспечению принятия превентивных действий реагирования, направленных на предотвращение вероятного загрязнения морской среды и водоохранной зоны и гибели водных биоресурсов.

Также проводятся наблюдения в зоне вероятного загрязнения морской среды и водоохранной зоны в пределах подконтрольных территорий.

Кроме того, сейчас происходит планирование мероприятий с целью локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья Черного моря на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Дополнение

Военно-морские Силы Украины подтвердили разлив нефтепродуктов в Черном море в зоне ответственности рф. Российские источники сообщают об утечке более 10 тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. км возле Новороссийска.