Витік нафтопродуктів у Чорне море: в Держекоінспекції попередили, які регіони під загрозою
Київ • УНН
Біля новоросійська зафіксовано витік 10 тонн нафтопродуктів у Чорне море. Забруднення може поширитися на Одеську та Херсонську області України.
Біля порту російського міста новоросійськ було зафіксовано виток нафтопродуктів масою щонайменше 10 тонн, які потрапили у Чорне море. Забруднення може поширитися на українське узбережжя, включно з Одеською та Херсонською областями, повідомили в Державній екологічній інспекції України, пише УНН.
Із засобів масової інформації стало відомо, що 29 серпня 2025 року під час проведення вантажної операції з танкером у порту міста новоросійська рф зафіксовано виток нафтопродуктів, щонайменше 10 тонн нафтопродуктів потрапили до Чорного моря внаслідок витоку. Загальна площа плями становить близько 350 км2 і рухається у напрямку окупованого Криму. Забруднення акваторії Чорного моря може поширитися на українське узбережжя, включно з Одеською та Херсонською областями
За дорученням заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Зубовича Держекоінспекцією з метою також вживаються заходи з забезпечити вжиття превентивних дій реагування, спрямованих на запобігання ймовірного забруднення морського середовища та водоохоронної зони та загибелі водних біоресурсів.
Також проводяться спостереження в зоні ймовірного забруднення морського середовища та водоохоронної зони в межах підконтрольних територій.
Крім того, наразі відбувається планування заходів з метою локалізації та ліквідації можливих мазутних забруднень вод та узбережжя Чорного моря на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Доповнення
Військово-морські Сили України підтвердили розлив нафтопродуктів у Чорному морі в зоні відповідальності рф. Російські джерела повідомляють про витік понад 10 тонн нафтопродуктів на площі 350 кв. км біля новоросійська.