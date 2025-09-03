Витік нафтопродуктів у Чорне море: в Держекоінспекції попередили, які регіони під загрозою

Біля порту російського міста новоросійськ було зафіксовано виток нафтопродуктів масою щонайменше 10 тонн, які потрапили у Чорне море. Забруднення може поширитися на українське узбережжя, включно з Одеською та Херсонською областями, повідомили в Державній екологічній інспекції України, пише УНН.

Із засобів масової інформації стало відомо, що 29 серпня 2025 року під час проведення вантажної операції з танкером у порту міста новоросійська рф зафіксовано виток нафтопродуктів, щонайменше 10 тонн нафтопродуктів потрапили до Чорного моря внаслідок витоку. Загальна площа плями становить близько 350 км2 і рухається у напрямку окупованого Криму. Забруднення акваторії Чорного моря може поширитися на українське узбережжя, включно з Одеською та Херсонською областями - повідомили в Держекоінспекції.

За дорученням заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Зубовича Держекоінспекцією з метою також вживаються заходи з забезпечити вжиття превентивних дій реагування, спрямованих на запобігання ймовірного забруднення морського середовища та водоохоронної зони та загибелі водних біоресурсів.

Також проводяться спостереження в зоні ймовірного забруднення морського середовища та водоохоронної зони в межах підконтрольних територій.

Крім того, наразі відбувається планування заходів з метою локалізації та ліквідації можливих мазутних забруднень вод та узбережжя Чорного моря на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Доповнення

Військово-морські Сили України підтвердили розлив нафтопродуктів у Чорному морі в зоні відповідальності рф. Російські джерела повідомляють про витік понад 10 тонн нафтопродуктів на площі 350 кв. км біля новоросійська.