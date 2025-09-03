Речник ВМС підтвердив розлив нафтопродуктів в акваторії Чорного моря, яку контролює рф
Київ • УНН
Військово-морські Сили України підтвердили розлив нафтопродуктів у Чорному морі в зоні відповідальності рф. Російські джерела повідомляють про витік понад 10 тонн нафтопродуктів на площі 350 кв. км біля Новоросійська.
У Військово-морських Силах підтвердили факт розливу нафтопродуктів у Чорному морі в районі, який контролює росія. Про це повідомив журналісту УНН речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Можемо підтвердити, що є розлив (нафти – ред.)в зоні відповідальності так званої російської федерації. Тобто це зона навігаційна, яка знаходиться під їх контролем у східній частині Чорного моря
Контекст
Російське пропагандиське агенство ТАСС заявляло, що біля Новоросійська у рф стався стався витік нафтопродуктів у Чорне море. Площа розливу нафтопродуктів становить близько 350 кв. км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.
15 грудня два танкери, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", зазнали аварії в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів рф та тимчасово окупованого Криму.