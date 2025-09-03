Речник ВМС підтвердив розлив нафтопродуктів в акваторії Чорного моря, яку контролює рф

У Військово-морських Силах підтвердили факт розливу нафтопродуктів у Чорному морі в районі, який контролює росія. Про це повідомив журналісту УНН речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Можемо підтвердити, що є розлив (нафти – ред.)в зоні відповідальності так званої російської федерації. Тобто це зона навігаційна, яка знаходиться під їх контролем у східній частині Чорного моря