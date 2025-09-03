Представитель ВМС подтвердил разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря, которую контролирует рф

В Военно-морских Силах подтвердили факт разлива нефтепродуктов в Черном море в районе, который контролирует россия. Об этом сообщил журналисту УНН спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Можем подтвердить, что есть разлив (нефти – ред.) в зоне ответственности так называемой российской федерации. То есть это навигационная зона, которая находится под их контролем в восточной части Черного моря