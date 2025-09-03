Представитель ВМС подтвердил разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря, которую контролирует рф

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1478 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 2614 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 8864 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 21530 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16887 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20716 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20392 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22361 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37500 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34799 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 247005 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246697 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 238091 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234839 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228760 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 122 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 21528 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 23399 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37500 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34799 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3796 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24440 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37839 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40327 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54324 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Представитель ВМС подтвердил разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря, которую контролирует рф

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Военно-морские Силы Украины подтвердили разлив нефтепродуктов в Черном море в зоне ответственности рф. Российские источники сообщают об утечке более 10 тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. км возле Новороссийска.

Представитель ВМС подтвердил разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря, которую контролирует рф

В Военно-морских Силах подтвердили факт разлива нефтепродуктов в Черном море в районе, который контролирует россия. Об этом сообщил журналисту УНН спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Можем подтвердить, что есть разлив (нефти – ред.) в зоне ответственности так называемой российской федерации. То есть это навигационная зона, которая находится под их контролем в восточной части Черного моря

- сказал Плетенчук.

Контекст

Российское пропагандистское агентство ТАСС заявляло, что возле Новороссийска в рф произошла утечка нефтепродуктов в Черное море. Площадь разлива нефтепродуктов составляет около 350 кв. км. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн.

В Крыму сильная жара спровоцировала испарение химикатов06.08.25, 16:50 • 2460 просмотров

15 декабря два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели аварию в Керченском проливе. После катастрофы мазут с танкеров прибило к берегам РФ и временно оккупированного Крыма.

Анна Мурашко

Война в Украине
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Военно-морские силы Украины
Крым