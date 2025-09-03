Представитель ВМС подтвердил разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря, которую контролирует рф
Киев • УНН
Военно-морские Силы Украины подтвердили разлив нефтепродуктов в Черном море в зоне ответственности рф. Российские источники сообщают об утечке более 10 тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. км возле Новороссийска.
В Военно-морских Силах подтвердили факт разлива нефтепродуктов в Черном море в районе, который контролирует россия. Об этом сообщил журналисту УНН спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Можем подтвердить, что есть разлив (нефти – ред.) в зоне ответственности так называемой российской федерации. То есть это навигационная зона, которая находится под их контролем в восточной части Черного моря
Контекст
Российское пропагандистское агентство ТАСС заявляло, что возле Новороссийска в рф произошла утечка нефтепродуктов в Черное море. Площадь разлива нефтепродуктов составляет около 350 кв. км. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн.
15 декабря два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели аварию в Керченском проливе. После катастрофы мазут с танкеров прибило к берегам РФ и временно оккупированного Крыма.