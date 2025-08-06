В Крыму сильная жара спровоцировала испарение химикатов
Киев • УНН
В оккупированном Крыму на заводе "Титан" из-за жары испаряются химикаты. Оккупационные "власти" заявили о принятии мер, но не уточнили опасность для работников.
В оккупированном Крыму в результате сильной жары произошло испарение химикатов на заводе "Титан" в Армянске. Об этом сообщает "Крым. Реалии", пишет УНН.
Детали
Глава оккупационного "правительства" Крыма юрий гоцанюк сообщил, что из-за жары сильно нагрелся кислотонакопитель предприятия. Это вызвало интенсивное испарение химических веществ.
Оккупационный чиновник заявил, что руководство завода "Титан" приняло меры, чтобы не допустить негативного влияния на окружающую среду. При этом он не уточнил, существует ли опасность для работников завода.
Это не первый аналогичный случай: в августе 2018 года в Армянске уже фиксировали большой выброс неизвестного вещества. Тогда детей массово эвакуировали из города.
Дополнение
В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей. Экосистема Черного моря оказалась под угрозой.
Также оккупанты вызвали экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки загрязнены ядовитыми веществами, в частности, высокий уровень нитритного азота, фосфатов, ртути и нефтепродуктов, что делает воду смертельно опасной.