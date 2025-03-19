Ріки на ТОТ Донеччини смертельно небезпечні через вміст хімікатів

Злочинна безладність окупантів спричинює екологічну катастрофу на Донеччині. Річки на тимчасово окупованих територіях забруднені отруйними речовинами.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву пише УНН.

росіяни знищують не лише людей, а й українську природу. За даними так званого "росрибнадзору", у воді зафіксований високий рівень нітритного азоту, фосфатів та ртуті та локальні накопичення нафтопродуктів - вказано у повідомленні.

Фактично вода містить усю таблицю Менделєєва, що робить її смертельно небезпечною для людей, флори та фауни.

Центр національного спротиву закликає фіксувати усі злочини окупантів та передавати відповідну інформацію через анонімний чат-бот.

Нагадаємо

УНН передавав, що Україна потребуватиме десятиліть для відновлення екосистем після війни. Експерти КНДІСЕ зазначають, що терміни варіюються залежно від типу екосистем і рівня завданої шкоди. Цей процес може затягнутись.