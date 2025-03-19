Реки на ВОТ Донетчины смертельно опасны из-за содержания химикатов
Киев • УНН
Оккупанты вызвали экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки загрязнены ядовитыми веществами, в частности, высокий уровень нитритного азота, фосфатов, ртути и нефтепродуктов, что делает воду смертельно опасной.
Преступный беспорядок оккупантов влечет экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки на временно оккупированных территориях загрязнены ядовитыми веществами.
Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления пишет УНН.
россияне уничтожают не только людей, но и украинскую природу. По данным так называемого "росрыбнадзора", в воде зафиксирован высокий уровень нитритного азота, фосфатов и ртути и локальные накопления нефтепродуктов
Фактически вода содержит всю таблицу Менделеева, что делает ее смертельно опасной для людей, флоры и фауны.
Центр национального сопротивления призывает фиксировать все преступления оккупантов и передавать соответствующую информацию через анонимный чат-бот.
Напомним
УНН передавал, что Украине потребуется десятилетия для восстановления экосистем после войны. Эксперты КНИИСЭ отмечают, что сроки варьируются в зависимости от типа экосистем и уровня нанесенного ущерба. Этот процесс может затянуться.