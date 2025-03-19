Реки на ВОТ Донетчины смертельно опасны из-за содержания химикатов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16225 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29806 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65281 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214489 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123016 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392196 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311061 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213829 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244275 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255146 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23223 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132369 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14544 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132391 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214489 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392196 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254509 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311061 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3316 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14561 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45889 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72174 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57258 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Реки на ВОТ Донетчины смертельно опасны из-за содержания химикатов

Киев • УНН

 • 16538 просмотра

Оккупанты вызвали экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки загрязнены ядовитыми веществами, в частности, высокий уровень нитритного азота, фосфатов, ртути и нефтепродуктов, что делает воду смертельно опасной.

Реки на ВОТ Донетчины смертельно опасны из-за содержания химикатов

Преступный беспорядок оккупантов влечет экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки на временно оккупированных территориях загрязнены ядовитыми веществами.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления пишет УНН.

россияне уничтожают не только людей, но и украинскую природу. По данным так называемого "росрыбнадзора", в воде зафиксирован высокий уровень нитритного азота, фосфатов и ртути и локальные накопления нефтепродуктов

- указано в сообщении.

Фактически вода содержит всю таблицу Менделеева, что делает ее смертельно опасной для людей, флоры и фауны.

Центр национального сопротивления призывает фиксировать все преступления оккупантов и передавать соответствующую информацию через анонимный чат-бот.

Напомним

УНН передавал, что Украине потребуется десятилетия для восстановления экосистем после войны. Эксперты КНИИСЭ отмечают, что сроки варьируются в зависимости от типа экосистем и уровня нанесенного ущерба. Этот процесс может затянуться. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91