Реки на ВОТ Донетчины смертельно опасны из-за содержания химикатов

Преступный беспорядок оккупантов влечет экологическую катастрофу в Донецкой области. Реки на временно оккупированных территориях загрязнены ядовитыми веществами.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления пишет УНН.

россияне уничтожают не только людей, но и украинскую природу. По данным так называемого "росрыбнадзора", в воде зафиксирован высокий уровень нитритного азота, фосфатов и ртути и локальные накопления нефтепродуктов - указано в сообщении.

Фактически вода содержит всю таблицу Менделеева, что делает ее смертельно опасной для людей, флоры и фауны.

Центр национального сопротивления призывает фиксировать все преступления оккупантов и передавать соответствующую информацию через анонимный чат-бот.

Напомним

УНН передавал, что Украине потребуется десятилетия для восстановления экосистем после войны. Эксперты КНИИСЭ отмечают, что сроки варьируются в зависимости от типа экосистем и уровня нанесенного ущерба. Этот процесс может затянуться.