В Криму сильна спека спровокувала випаровування хімікатів
Київ • УНН
В окупованому Криму на заводі "Титан" через спеку випаровуються хімікати. Окупаційна "влада" заявила про вжиття заходів, але не уточнила небезпеку для працівників.
В тимчасово окупованому Криму внаслідок сильної спеки сталося випаровування хімікатів на заводі "Титан" в Армянську. Про це повідомляє "Крим. Реалії", пише УНН.
Деталі
Очільник окупаційного "уряду" Криму юрій гоцанюк повідомив, що через спеку сильно нагрівся кислотонакопичувач підприємства. Це спричинило інтенсивне випаровування хімічних речовин.
Окупаційний посадовець заявив, що керівництво заводу "Титан" вжило заходів, щоб недопустити негативного впливу на довкілля. При цьому він не уточнив, чи існує небезпека для працівників заводу.
Це не перший аналогічний випадок: у серпні 2018 року в Армянську вже фіксували великий викид невідомої речовини. Тоді дітей масово евакуювали з міста.
Доповнення
В окупованому Криму масово гинуть дельфіни через витоки нафтопродуктів, шум від військових навчань та незаконні сітки. Екосистема Чорного моря опинилася під загрозою.
Також окупанти спричинили екологічну катастрофу на Донеччині. Річки забруднені отруйними речовинами, зокрема, високий рівень нітритного азоту, фосфатів, ртуті та нафтопродуктів, що робить воду смертельно небезпечною.