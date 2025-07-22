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Усик против Дюбуа: названа причина опоздания британца на бой

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на стадион "Уэмбли" на бой с Александром Усиком из-за вечеринки, устроенной его отцом в семейном доме. Это привело к "хаотичным сценам" при входе на арену, поскольку аккредитованные машины использовались для перевозки гостей.

Усик против Дюбуа: названа причина опоздания британца на бой

Британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на стадион «Уэмбли» на важнейший поединок своей карьеры из-за того, что его отец устроил вечеринку в семейном доме днем перед боем с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Mirror, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Усик прибыл на «Уэмбли» на 45 минут раньше Дюбуа, что вызвало вопросы относительно того, почему британец так отстает от графика.

27-летний Дюбуа ненадолго покинул дом, потому что не знал присутствующих. Позже его отец отвез его на «Уэмбли», поскольку аккредитованные машины, которые должны были доставить боксера на стадион, использовались для перевозки гостей

- пишет издание.

Указывается, что также были «хаотичные сцены» при входе на арену из-за попыток провести некоторых гостей вечеринки на «Уэмбли», и Дюбуа оказался заблокированным в самой гуще событий.

«Задержка с прибытием на место проведения не была использована командой Дюбуа как оправдание поражения от Усика. Но это еще один признак странных отношений, которые он имеет с отцом», - говорится в статье.

Напомним

19 июля украинский боксер Александр Усик на стадионе «Уэмбли» в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок и став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Запомните, 38 — это только начало»: Усик после победы над Дюбуа20.07.25, 01:25 • 3926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

спорт
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