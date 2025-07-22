Усик проти Дюбуа: названо причину запізнення британця на бій

Британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на стадіон "Вемблі" на найважливіший поєдинок своєї кар'єри через те, що його батько влаштував вечірку в сімейному будинку вдень перед боєм з українцем Олександром Усиком. Про це повідомляє Mirror, інформує УНН.

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Зазначається, що Усик прибув на "Вемблі" на 45 хвилин раніше за Дюбуа, що викликало питання щодо того, чому британець так відстає від графіка.

27-річний Дюбуа ненадовго покинув будинок, бо не знав присутніх. Пізніше його батько відвіз його на "Вемблі", оскільки акредитовані машини, які мали доставити боксера на стадіон, використовувалися для перевезення гостей - пише видання.

Вказується, що також були "хаотичні сцени" під час входу на арену через спроби провести деяких гостей вечірки на "Вемблі", і Дюбуа опинився заблокованим у самій гущі подій.

"Затримка з прибуттям на місце проведення не була використана командою Дюбуа як виправдання поразки від Усика. Але це ще одна ознака дивних стосунків, які він має з батьком", - йдеться у статті.

Нагадаємо

19 липня український боксер Олександр Усик на стадіоні "Вемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок і ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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