USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) выделяет 60 миллионов долларов на поддержку украинского сельского хозяйства, заявила заместитель администратора USAID Изобель Коулман, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Пакет помощи направлен на внедрение новой программы Harvest ("Урожай") для смягчения влияния агрессии России на сельскохозяйственное производство в Украине.

Цель программы - помочь украинским аграриям повысить эффективность производства, сделать его более устойчивым и конкурентоспособным во время войны, и одновременно заложить основу для длительного устойчивого развития украинского агросектора. В рамках Harvest, USAID будет способствовать созданию в Украине такой регуляторной и бизнес-среды, которая раскроет потенциал для инноваций и поможет привлечь ресурсы частного бизнеса, чтобы помочь украинским агропроизводителям и в дальнейшем кормить свою страну и многие другие страны мира сообщили в USAID.

Коулмен отметила, что украинский аграрный сектор остается одним из главных двигателей украинской экономики - в частности, в 2023 году он обеспечил более 60% поступлений от экспорта.

USAID добавляет, что программа Harvest войдет в Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина).

С июля 2022 года Агентство вложило в нее более $350 млн, привлекая еще более $370 млн от других доноров.

На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев