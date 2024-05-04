USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  139611 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  139910 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  141900 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  129729 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109247 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126900 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125389 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119490 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115237 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102055 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  334790 просмотра

USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

USAID объявляет пакет помощи на сумму $60 млн для поддержки украинского сельского хозяйства через новую программу "Урожай", направленную на повышение эффективности производства, устойчивости и конкурентоспособности во время войны, закладывая основу для долгосрочного развития сектора.

Экономика •   •  2896 просмотра
USAID анонсировал пакет помощи аграрному сектору Украины на $60 млн

Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Сегодня, четвертого мая, во многих странах мира поздравляют с профессиональным праздником людей, которые, рискуя своей жизнью, ликвидируют возгорания в различных зданиях и на открытой местности. Считается, что первые специализированные подразделения для тушения огня еще в Древнем Риме создал император Август

УНН Lite •   •  3555 просмотра
Международный день пожарных, День невысоких людей, День восстановления отношений. Что еще можно отметить 4 мая

Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя

Канадские военные инструкторы моделируют реалистичные боевые сценарии, чтобы научить украинских солдат современной тактике ведения войны в рамках операции UNIFIER для защиты от российского вторжения.

Война •   •  6132 просмотра
Канадские инструкторы показали, как обучают бойцов ВСУ навыкам современного боя

Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

Трое пропавших серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми вблизи Энсенады, Мексика.

Криминал и ЧП •   •  5549 просмотра
Мексика: трех пропавших серферов нашли мертвыми

The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

В случае избрания президентом Трамп планирует потребовать от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, за исключением помощи Украине.

Экономика •   •  7460 просмотра
The Telegraph: Трамп потребует от НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП без учета помощи Киеву

Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Украина готова усилить сотрудничество с ЕС в противодействии киберугрозам со стороны России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  6777 просмотра
Дмитрий Кулеба отметил готовность Украины сотрудничать с ЕС в сфере кибербезопасности

Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Трое граждан Индии были арестованы и обвинены в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что вызвало серьезный дипломатический конфликт между двумя странами.

политика •   •  6022 просмотра
Граждане Индии обвиняются в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде

Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

G7 планирует выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи из замороженных российских активов, а США ведут переговоры о подписании соглашения на саммите G7 в июне.

Война •   •  6959 просмотра
Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

Страны-участницы Мирного саммита в Швейцарии 15-16 июня выработают общую переговорную позицию и передадут ее России как первый шаг к справедливому миру в Украине.

Война •   •  8726 просмотра
Переговорную позицию после Саммита мира в июне передадут РФ - Офис президента

В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины продал "Львовдипрокоммунстрой" на аукционе за 15 миллионов гривен, что в 59 раз превышает стартовую цену в 255,2 тысячи гривен.

Общество •   •  8833 просмотра
В Украине на торгах продали "Львовдипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены