USAID анонсував пакет допомоги аграрному сектору України на $60 млн
Київ • УНН
USAID оголошує пакет допомоги на суму $60 млн для підтримки українського сільського господарства через нову програму "Урожай", спрямовану на підвищення ефективності виробництва, стійкості та конкурентоспроможності під час війни, закладаючи основу для довгострокового розвитку сектору.
Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку (USAID) виділяє 60 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства, заявила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ("Урожай") для пом'якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.
Програма має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його більш стійким та конкурентоспроможним під час війни, і водночас закласти основу для тривалого сталого розвитку українського агросектору. У рамках Harvest, USAID сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища, яка розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, щоб допомогти українським агровиробникам і надалі годувати свою країну та багато інших країн світу
Коулмен зазначила, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, у 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.
USAID додає, що програма Harvest увійде до Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна).
З липня 2022 року Агентство вклало до неї понад $350 млн, залучаючи ще понад $370 млн від інших донорів.
На підтримку українських аграріїв USAID виділяє понад 250 мільйонів доларів03.05.24, 20:42 • 21918 переглядiв