На підтримку українських аграріїв USAID виділяє понад 250 мільйонів доларів

Агентство США з міжнародного розвитку започаткувало нову програму USAID Harvest з підтримки українських виробників зерна та олійних, щоби вони розширили свій експорт. Йдеться про понад 250 млн доларів у відбудову та розширення аграрного сектору. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України, пише УНН.

Сьогодні ми презентували нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України, - йдеться про понад 250 млн дол. у відбудову та розширення аграрного сектору. Зокрема підтримка буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту. Користуючись нагодою, хочеться ще раз подякувати нашим американським колегам за їхню підтримку, яку ми отримуємо, без перебільшення, щодня, − заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

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Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман підкреслила, що Агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

Коулман додала, що програма USAID Harvest має за мету посилити аграрний експорт на 1,5 млрд доларів і залучити додаткові 500 млн доларів приватних інвестицій.

Нагадаємо

Український сільськогосподарський експорт має зрости на 15% у 2024 році, причому квітень вже став рекордним місяцем для українського експорту з моменту повномасштабного вторгнення росії, створюючи прибутки, які допоможуть Україні захистити себе.