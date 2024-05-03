На поддержку украинских аграриев USAID выделяет более 250 миллионов долларов на поддержку украинских аграриев

Агентство США по международному развитию начало новую программу USAID Harvest по поддержке украинских производителей зерна и масличных, чтобы они расширили свой экспорт. Речь идет о более 250 млн долларов в восстановление и расширение аграрного сектора. Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины, пишет УНН.

Сегодня мы представили новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины, - речь идет о более 250 млн долл. в восстановление и расширение аграрного сектора. В частности поддержка будет направлена на малых производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта. Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить наших американских коллег за их поддержку, которую мы получаем, без преувеличения, ежедневно, - заявил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Детали

Заместитель администратора USAID Изобель Коулман подчеркнула, что Агентство меняет свой фокус на будущие потребности сельского хозяйства Украины и будет поддерживать диверсификацию ее экспорта и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Коулман добавила, что программа USAID Harvest имеет целью усилить аграрный экспорт на 1,5 млрд долларов и привлечь дополнительные 500 млн долларов частных инвестиций.

Напомним

Украинский сельскохозяйственный экспорт должен вырасти на 15% в 2024 году, причем апрель уже стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения россии, создавая доходы, которые помогут Украине защитить себя.