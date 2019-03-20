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Правительство утвердило план мероприятий по развитию спортивной реабилитации участников боевых действий

Киев • УНН

 • 10987 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабмин утвердил план мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО и ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Правительство утвердило план мероприятий по развитию спортивной реабилитации участников боевых действий

"20 марта 2019 года принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об утверждении Плана мероприятий на 2019 и последующие годы, направленных на развитие физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что реализация этого распоряжения будет способствовать развитию физкультурно-спортивной реабилитации участников боевых действий, а также даст возможность повысить уровень социальной защиты участников боевых действий, лиц с инвалидностью из их числа, создаст условия для занятий физической культурой и спортом.

Как сообщал УНН, с начала российской вооруженной агрессии на Донбассе статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военнослужащих.

Напомним, более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий.

Украинские Национальные Новости

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