Уряд затвердив план заходів щодо розвитку спортивної реабілітації учасників бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабмін затвердив план заходів, спрямованих на розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
"20 березня 2019 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів на 2019 рік та наступні роки, спрямованих на розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що реалізація цього розпорядження сприятиме розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, а також дасть можливість підвищити рівень соціального захисту учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з їх числа, створить умови для занять фізичною культурою та спортом.
Як повідомляв УНН, з початку російської збройної агресії на Донбасі статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, понад 7 тисяч жінок в Україні стали учасниками бойових дій.