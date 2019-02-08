Статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військових

КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку російської збройної агресії на Донбасі статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.