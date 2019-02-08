Статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку російської збройної агресії на Донбасі статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.
"Статус учасника бойових дій з початку російської збройної агресії отримали понад 255 тисяч військовослужбовців та працівників ЗС України – учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - повідомив Праута.
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Як повідомляв УНН, командування ЗС РФ здійснює заходи з нарощування ведення розвідки за діяльністю Об’єднаних сил на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, з початку війни на Донбасі від мін загинуло 269 цивільних, з них 27 – діти.