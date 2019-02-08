Статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала российской вооруженной агрессии на Донбассе статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"Статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии получили более 255 тысяч военнослужащих и работников ВС Украины - участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - сообщил Праута.
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Как сообщал УНН, командование ВС РФ осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Напомним, с начала войны в Донбассе от мин погибло 269 гражданских, из них 27 - дети.