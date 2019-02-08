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РФ нарощує ведення розвідки на Донбасі

РФ нарощує ведення розвідки на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Командування ЗС РФ здійснює заходи з нарощування ведення розвідки за діяльністю Об’єднаних сил на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ здійснює заходи з нарощування ведення розвідки за діяльністю Об’єднаних сил вздовж лінії розмежування та на глибину їх резервів", - повідомив Праута.

Зокрема, противник активізував використання диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на всіх напрямках для ведення розвідки позицій ЗСУ з метою виявлення слабких місць нашої оборони, здійснення диверсій та забезпечення проведення провокаційних дій з використанням артилерії.

За даними розвідки, з цією метою до складу ДРГ включаються корегувальники артилерійського вогню та снайперські пари.

Як повідомляв УНН, командування ЗС РФ продовжує нарощування оперативних можливостей угруповань російських окупаційних військ, які розгорнуті на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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