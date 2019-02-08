РФ нарощує ведення розвідки на Донбасі

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Командування ЗС РФ здійснює заходи з нарощування ведення розвідки за діяльністю Об’єднаних сил на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.